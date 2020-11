V času epidemije za najmlajše pomembna ustrezna organizacija dejavnosti

Ljubljana, 25. novembra - Za ustrezno organizacijo časa otrok je pomembno, da je jasno, kdaj je čas za šolo, kdaj za malico in kdaj za telesno aktivnost, je na novinarski konferenci poudaril psiholog na tolminski osnovni šoli Žarko Trušnovec. Kot je opozoril, so rezultati športnih kartonov pokazali, da so se razmere na tem področju v razmeroma kratkem času zelo poslabšale.