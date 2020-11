V SEM spletni kolokvij o etnologinji in antropologinji Branislavi Sušnik

Ljubljana, 26. novembra - Slovenski etnografski muzej (SEM) je ob 100-letnici rojstva Branislave Sušnik pripravil spletni kolokvij o tej izjemni znanstvenici, etnologinji, antropologinji in etnolingvistki slovenskega rodu, ki je svojo znanstveno in raziskovalno dejavnost posvetila Paragvaju. Kolokvij bo preko Zooma potekal med 13. in 15. uro.