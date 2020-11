IO OKS potrdil načrt dela za 2021, 9,4 milijona evrov pričakovanih prihodkov

Ljubljana, 25. novembra - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so na videokonferenčni seji potrdili letni delovni in finančni načrt za naslednje leto. OKS načrtuje 9,4 milijona evrov prihodkov in odhodkov. To gradivo bo obravnavala skupščina OKS, ki bo 16. decembra, na dnevnem redu pa bi bil lahko tudi rebalans letošnjega proračuna.