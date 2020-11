SBI TOP pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 25. novembra - Trgovalni dan na ljubljanski borzi se je iztekel pozitivno. Indeks blue chipov SBI TOP je pridobil 0,92 odstotka in se ustavil pri 874,83 točke. Skupen promet je znašal 1,53 milijona evrov, od tega je skoraj polovica odpadla na delnice Krke, ki so pridobile 0,46 odstotka. Najvišjo rast so imele delnice Cinkarne, NLB in Pozavarovalnice Sava.