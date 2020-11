Iz Term Topolšica se danes v dom starejših v Radlje vrača vseh 46 stanovalcev

Radlje ob Dravi/Topolšica/Slovenj Gradec/Dravograd, 25. novembra - Po dobrih treh tednih, odkar so iz Doma starejših Hmelina v Radljah ob Dravi v prostore Term Topolšica prepeljali prve stanovalce, okužene z novim koronavirusom, danes vseh 46 premeščajo nazaj v Radlje, saj so ozdraveli. Medtem so v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec zmogljivosti na oddelku za bolnike s covidom-19 zapolnjene, prevladujejo moški.