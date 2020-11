Rolls-Royce bo začasno zaprl tovarno na Otoku

London, 25. novembra - Britanski Rolls-Royce bo v petek začasno zaprl vrata tovarne na Otoku, v kateri je zaposlenih 476 ljudi. Proizvodnjo bodo ponovno zagnali po božiču, do tedaj pa bodo delo razporedili v japonsko, singapursko in špansko tovarno. V času zaprtja bodo zaposleni na čakanju in upravičeni do 80 odstotkov plače, so pojasnili v pristojnem sindikatu.