Jurič in Glavaš podpisala nov načrt sodelovanja vojske in policije za varovanje meje

Ljubljana, 25. novembra - Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje. Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij, so sporočili z GPU.