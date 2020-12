Muzej najstarejše trte na svetu odprt spomladi

Maribor, 13. decembra - Obnova nekdanje hladilnice na Lentu, kjer Mestna občina Maribor vzpostavlja muzej, je pri koncu. Uradno odprtje tako imenovanega Muzeja najstarejše trte na svetu je napovedano za april prihodnje leto in naj bi služil kot prostor za razstave in dogodke, povezane z vinogradništvom, vinarstvom, zgodovino mesta in vinorodne pokrajine.