Predsedstvo SD podprlo aktivnosti za izglasovanje nezaupnice vladi

Ljubljana, 25. novembra - Predsedstvo SD je na seji podprlo nadaljevanje aktivnosti Koalicije ustavnega loka in za uspešno izglasovanje konstruktivne nezaupnice sedanji vladi. Opozorilo je tudi, da vlada nima ne mandata državljank in državljanov in ne mandata DZ za spremembo strateške zunanjepolitične orientacije Slovenije, so zapisali v stranki.