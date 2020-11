Kakovost zraka letošnjo jesen slabša od lanske

Ljubljana, 26. novembra - V letošnjem oktobru in novembru Agencija RS za okolje (Arso) v zraku zaznava več trdih delcev PM10 in več dušikovih oksidov kot lani v tem obdobju. Najslabše je v dolinah in kotlinah, kjer se večino dneva zadržuje megla in se izpusti ne morejo razredčiti, so povedali.