Projektna ekipa ob oddaji kandidature Pirana za EPK v bran postopku njene priprave

Piran, 25. novembra - V projektni ekipi za kandidaturo Pirana za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025 obžalujejo umik podpore piranskega občinskega sveta skupni kulturni strategiji. Kot so ocenili, so pri njeni pripravi vključili vse segmente kulturne ustvarjalnosti. Ob tem so zavrnili očitke, da jim je šlo za zasedanje položajev.