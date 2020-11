Schlierenzauer med pozitivnimi, v Ruko B-ekipa, Slovenci brez težav

Innsbruck, 25. novembra - Avstrijska reprezentanca v smučarskih skokih, zmagovalka uvodne tekme sezone svetovnega pokal v Wisli, bo na naslednji postojanki v Ruki močno oslabljena. Dva skakalca Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald ter trener Andreas Widhölzl so bili pozitivni na novi koronavirus. Slovenski skakalci so bili po vrnitvi s Poljske vsi negativni.