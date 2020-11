Na današnjem nadaljevanju kongresa NSi razglasitev volilnih izidov

Ljubljana, 26. novembra - Digitalni kongres NSi, ki so ga v soboto po vsebinskem delu prekinili, bodo danes nadaljevali z razglasitvijo izidov volitev predsednika stranke in članov treh organov, ki so jih izvedli po pošti. Vnovičen predsedniški mandat bo pričakovano dobil Matej Tonin, ki je bil po skoraj treh letih na čelu stranke tudi na tokratnem kongresu edini kandidat.