Mariborski policisti iščejo nočne vlomilce v Slovenski Bistrici

Slovenska Bistrica, 25. novembra - V prodajalno mobilnih telefonov v Slovenski Bistrici so ponoči, malo pred drugo uro zjutraj, vlomili trije neznani storilci in lastnika oškodovali za okoli 40.000 do 50.000 evrov. Kriminalisti dejanje še preiskujejo, morebitne priče pa pozivajo, da jim sporočijo informacije na številko 113 ali na anonimni telefon policije.