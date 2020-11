Starejši lahko z aplikacijo Magda enostavno dostopajo do nujnih informacij in zanimivih vsebin

Logatec, 25. novembra - Starejšim, ki pogrešajo hiter dostop do osnovnih informacij, je zdaj na voljo prva aplikacija zanje v Sloveniji. Magda, kot se imenuje, po načelu vse na enem mestu na uporabniku prijazen način združuje različne vsebine, ki jih dnevno potrebujejo in pomembno vplivajo na kakovost njihovega življenja, so za STA povedali v Simbiozi Genesis.