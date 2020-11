Zavod za zaposlovanje do konca meseca za interventne ukrepe skupaj 323 milijonov evrov

Ljubljana, 25. novembra - Zavod za zaposlovanje, ki ima eno ključnih vlog pri izvajanju vseh petih vladnih interventnih zakonov za omilitev posledic epidemije covida-19 na gospodarstvo, bo do konca meseca skupaj iz tega naslova izplačal 323,2 milijona evrov. Trenutno je aktualno reševanje vlog za skrajšani delovni čas po tretjem in petem protikoronskem paketu, so zapisali.