Vlada v pripravo izhodne strategije za sproščanje protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 25. novembra - Vlada pričakuje, da bodo svetovalna skupina za covid-19 in vladni resorji podrobneje čim prej uskladili korake v smeri sproščanja ukrepov, ko bo epidemiološka slika to dopuščala. Pri tem želi upoštevati različne epidemiološke razmere po posameznih statističnih regijah, če bo to le mogoče, je sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.