Priznanje revije Ekran 2020 za Petro Meterc

Ljubljana, 27. novembra - V Ekranu so naznanili prejemnico priznanja te revije, mlado kritičarko Petro Meterc. Svet revije ji je priznanje namenil "za prispevke, ki v natančnem in pronicljivem jeziku kritično izpostavljajo marginalizirane in prezrte filmske podobe Drugega", njeno delo pa odlikujeta pozornost in razumevanje političnega in estetskega v jeziku in podobi.