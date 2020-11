Na Kočevskem težave z zlivanjem gnojnice na prostem

Kočevje, 25. novembra - V okolici Klinje vasi pri Kočevju je kljub temu, da je kaj takega po 15. novembru prepovedano, po tem datumu prišlo do zlivanja gnojnice na prostem. To naj bi vozili z ihanske prašičje farme, kar so sicer tam sprva zanikali. Kraj je obiskal kmetijski inšpektor, na nedovoljeno zlivanje gnojnice v kraškem okolju so opozorili tudi okoliški prebivalci.