Pahor: Postanimo družba z ničelno toleranco do nasilja

Ljubljana, 25. novembra - Predsednik republike Borut Pahor poudarja, da je vsako nasilje nesprejemljivo. Postanimo družba z ničelno toleranco do nasilja, ki je sposobna tudi v kriznih razmerah preprečevati nasilje ter poskrbeti za žrtve in učinkovito preganjati storilce, če do njega pride, je pozval v poslanici ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami.