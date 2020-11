Čović in Dodik na forumu Varnostnega sveta ZN ostro napadla Inzka

New York, 25. novembra - Predsednika glavnih vladajočih strank bosanskih Hrvatov in Srbov v BiH Dragan Čović in Milorad Dodik sta v torek na virtualnem forumu Varnostnega sveta Združenih narodov ostro napadla visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Valentina Inzka. Inzka in njegovo delo so podprle glavne zahodne članice VS ZN.