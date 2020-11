V slovenjgraškem domu starostnikov ponovno okužbe med zaposlenimi

Slovenj Gradec, 25. novembra - Potem ko so v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov, kjer je covid-19 doslej prebolela več kot polovica stanovalcev, že ukinili sivo in rdečo cono, so s ponedeljkovimi testiranji ugotovili kar 27 novih okužb med zaposlenimi v institucionalnem varstvu in pri izvajalcih storitve pomoč na domu v občinah Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.