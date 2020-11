Petra Meterc za STA: Zanimajo me ljudje onkraj kalupa naše družbene ureditve

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 29. novembra - Revija za film in televizijo Ekran priznanje filmskim kritikom podeljuje od leta 2012. Letos so ga kot perspektivni mladi kritičarki podelili Petri Meterc. Kot je dejala za STA, se je pri svojem delu zavestno posvetila temam, ki se tičejo ljudi, ki se znajdejo onkraj kalupa naše družbene ureditve in katerih zgodbe na filmu ugledamo redkeje.