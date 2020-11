Sanacija po požaru na Cerju se nadaljuje kljub epidemiji

Miren, 25. novembra - Po nenačrtovanem daljšem premoru zaradi epidemije covida-19 se na območju Cerja nad Mirnom, ki ga je avgusta lani opustošil požar, nadaljuje projekt pogozdovanja. Pred letom dni so pripravili prvo vseslovensko akcijo, druga pa je zaradi epidemije odpadla. Zdaj so 500 sadik hrasta in 400 kilogramov želoda za sajenje zaupali pristojnim službam.