Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 25. novembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali predstojnik UKC Maribor Gregor Prosen, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič in namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager, bo danes ob 11. uri, so sporočili iz Ukoma.