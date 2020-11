Na območju taborišča Ljubelj informacijske table v šestih jezikih

Ljubelj, 25. novembra - Občina Tržič in Tržiški muzej sta ob pobudi in financiranju veleposlaništev ta mesec pred vhodom v spominski park na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča na Ljubelju postavila nove informacijske panoje v šestih jezikih. Na njih lahko obiskovalci preberejo osnovne podatke o taborišču, njegovem delovanju in internirancih.