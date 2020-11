Drugo prijavno knjigo za EPK 2025 oddala vsa štiri mesta

Ljubljana, 25. novembra - V drugi krog za naziv Evropska prestolnice kulture (EPK) 2025 so se uvrstile Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj in Piran. Vse štiri občine so tudi oddale drugo prijavno knjigo na ministrstvu za kulturo. Slovensko mesto, ki bo ob nemškem mestu Chemnitz nosilo naziv EPK 2025, bo izborna komisija razglasila predvidoma 18. decembra.