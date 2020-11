Na Festivalu računalništva in sodobnih komunikacij o delu na daljavo po epidemiji

Murska Sobota, 25. novembra - Delo od doma se bo tudi po koncu epidemije uveljavilo v večji meri kot doslej, seveda na le določenih delovnih mestih in ne v tolikšnem obsegu kot v aktualnih razmerah, menijo udeleženci spletne razprave v sklopu Festivala računalništva in sodobnih komunikacij (FRISK), ki so ga pripravili v Informacijski točki Europe Direct Pomurje.