Đokovićevi piramidni obiski v koronski krizi pomagajo turizmu

Sarajevo, 25. novembra - Mestece Visoko v Bosni in Hercegovini in domnevni zdravilni učinki njegove piramide so doživeli velik razcvet kljub pandemiji novega koronavirusa. Veliko zaslug za to pa ima tudi teniški zvezdnik Novak Đoković, ki trdno verjame v njeno energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.