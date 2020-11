Miami z Adebayom za 195 milijonov podpisal večletno pogodbo

Miami, 25. novembra - Potem ko so pri finalistu severnoameriške košarkarske lige NBA Miami Heat takoj po odprtju tržnice oznanili, da so podaljšali sodelovanje s kapetanom Goranom Dragićem, so poskrbeli še za enega svojega zvezdnika. Triindvajsetletni center Bam Adebayo se je dogovoril za petletno podaljšanje pogodbe, ki mu bo z bonusi prinesla 195 milijonov dolarjev.