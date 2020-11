Indeks Dow Jones prvič presegel mejo 30.000 točk

New York, 24. novembra - Indeks Dow Jones je danes prvič presegel mejo 30.000 točk, tudi drugi indeksi na newyorški borzi so končali z dobički. Vlagatelji so bili optimistični zaradi napredka pri razvoju cepiva proti koronavirusu, poroča Reuters. Na razpoloženje pa je vplivalo tudi, da je ameriški predsednik Donald Trump prižgal zeleno luč za začetek prenosa oblasti.