Bruselj bo predlagal zakonodajo o upravljanju podatkov

Bruselj, 25. novembra - Evropska komisija bo danes predlagala zakonodajo o upravljanju podatkov. To je prvi konkreten predlog na podlagi digitalne strategije, ki jo je razgrnila februarja. Ta strategija naj bi zagotovila tehnološko suverenost Evrope v odnosu do ZDA in Kitajske na podlagi visokih varnostnih in etičnih standardov.