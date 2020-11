Ob mednarodnem dnevu za konec nasilja nad ženskami in deklicami

Ljubljana/New York/Strasbourg, 25. novembra - Nasilje nad ženskami in deklicami ni sprejemljivo, so ob današnjem mednarodnem dnevu za končanje nasilja nad ženskami jasni vsi po vrsti od Združenih narodov in Sveta Evrope do slovenskega varuha človekovih pravic in ministrstva za delo. Letošnje geslo je Pobarvajte svet oranžno s podnaslovom Podpri s sredstvi, odgovori, prepreči in zbiraj.