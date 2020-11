V Seulu fotografska razstava o življenju med pandemijo

Seul, 25. novembra - V seulskem Narodnem muzeju korejske sodobne zgodovine so v torek odprli razstavo fotografij, ki so jih med pandemijo posneli fotografi 47 tiskovnih agencij z vsega sveta. Na razstavi z naslovom At the Scenes of the Pandemic (Na prizoriščih pandemije) je na ogled 120 fotografij, poroča katarska tiskovna agencija QNA.