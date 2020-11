Lobnik: Zaključeni primeri zagovornika lahko v pomoč uradu za oskrbo migrantov

Ljubljana, 24. novembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes ob predstavitvi poročila za lani direktorici urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarini Štrukelj predstavil tudi tiste zaključene primere, ki bi lahko bili uradu v pomoč pri delu z migranti in pri preprečevanju diskriminacije migrantov, so pri zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.