V ZZB NOB za spoštovanje ukrepov v epidemiji in v podporo prizadevanjem za demokratično Slovenijo

Ljubljana, 24. novembra - V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB so v sporočilu danes podprli strokovno utemeljene aktivnosti za zajezitev epidemije in obvladovanje covida-19 ter pozvali svoja združenja k aktivnemu zavzemanju za spoštovanje ukrepov v svojih okoljih. Ob tem pa podpirajo tudi zavezništva civilne družbe, "ki se borijo za demokratično in pravično Slovenijo".