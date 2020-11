Poljska vlada bo še počakala z uradnim priznanjem Bidnove zmage

Varšava, 24. novembra - Poljska vlada bo še počakala s priznanjem Joeja Bidna kot prihodnjega predsednika ZDA. "To je odvisno od razvoja političnih in pravnih razmer v samih ZDA," je danes za poljski radio dejal poljski zunanji minister Zbigniew Rau, ko so ga vprašali, kdaj bo njegovo ministrstvo Bidnu čestitalo za zmago, poroča nemška tiskovna agencija dpa.