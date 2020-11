Na mednarodnem spletnem dogodku o izzivih in prihodnosti diagnostike in terapij raka

Ljubljana, 24. novembra - Na današnjem mednarodnem spletnem dogodku z naslovom RC Advance: Izzivi znanosti napredne diagnostike in terapije so sogovorniki z različnih področij pretresali ideje o naprednih terapijah raka ter spregovorili tudi o načrtih za postavitev slovenskega centra za protonsko terapijo in samostojnega raziskovalnega centra na tem področju.