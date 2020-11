Grški operater Forthnet tudi uradno del skupine United Group

Atene, 24. novembra - Grški telekomunikacijski operater in ponudnik plačljive televizije Forthnet je tudi uradno postal del skupine United Group, ponudnika telekomunikacijskih storitev in vsebin v jugovzhodni Evropi. Prevzem Forthneta je tretja večja transakcija skupine United Group v manj kot letu in sledi prevzemoma hrvaškega operaterja Tele2 in bolgarskega Vivacoma.