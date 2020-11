Psiholog Peter Umek ob odkritju trupla ženske opozarja na skrito nasilje nad starostniki

Ljubljana, 24. novembra - Še vedno odmeva odkritje trupla ženske, ki ga je v stanovanju v Ljubljani več let skrival njen 67-letni sin. "Materialne dobrine velikokrat prevladajo nad čustvi in odnosi in marsikdo marsikaj stori na račun dobrih odnosov," je za STA dejal psiholog Peter Umek. Ob tem je izpostavil problem velikokrat skritega nasilja nad starostniki.