Na Hrvaškem še 2323 okuženih z novim koronavirusom

Zagreb, 24. novembra - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 8944 testih potrdili 2323 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 47 bolnikov s covidom-19, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite v Zagrebu. Današnje številke na novo okuženih so višje, kot so bile prejšnji torek, ko je štab poročal o 1945 novih okužbah ob opravljenih 7262 testih.