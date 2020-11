Urednik in prevajalec Zdravko Duša praznuje 70 let

Ljubljana, 25. novembra - Urednik in prevajalec Zdravko Duša danes praznuje 70 let. Kot je dejal dolgoletni urednik pri Cankarjevi založbi za STA, odkar je upokojen, ne čuti potrebe, da bi se loteval večjih projektov. Sodeluje pri pripravah literarnih dogodkov, zlasti na Tolminskem, kaj prevede in uredi, se odzove prošnjam, sicer pa je, kot pravi, s svojim delom spravljen.