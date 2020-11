Odpoklic zmesi za pripravo večzrnatega kruha

Črtna koda izdelka je 3564700683798, loti in roki uporabnosti pa:

161ESM1 10/03/21

168TSM2 16/03/21 in 17/03/21

184TSM2 02/04/21 in 03/04/21

198ESM2 16/04/21

199ESM2 17/04/21

206ESM2 24/04/21 in 27/04/21

213ESM2 30/04/21 in 02/05/21

216TSM2 04/05/21

220TSM2 10/05/21

231ESM2 18/05/21

237TSM2 25/05/21

240TSM2 27/05/21

258ESM2 14/06/21

260TSM2 16/06/21

261TSM2 21/06/21

268TSM2 29/06/21

274TSM2 30/06/21 in 01/07/21

283TSM2 09/07/21 in 11/07/21

Izdelek je bil naprodaj na samopostrežnem oddelku od 11. junija 2020.

Vsebnost etilen-oksida v izdelku je lahko višja od zakonsko predpisane vrednosti, zato iz previdnosti prosijo kupce, ki so izdelek kupili in ga še imajo, da ga ne uživajo, temveč ga prinesejo nazaj na prodajno mesto. Za več informacij se lahko kupci obrnejo tudi na telefonsko število 02/45 00 500.