Letos proti petardam z natečajem Letos si ognjemet lahko narišemo!

Koper, 24. novembra - Policijska uprava (PU) Koper v sklopu preventivnih aktivnosti z natečajem poziva javnost k risanju risbic na temo preprečevanja uporabe in ozaveščanja o nevarnostih pirotehničnih izdelkov. Slogan natečaja, ki je odprt do 20. decembra, je Bodi zvezda, ne meči petard - letos si ognjemet lahko narišemo!, so sporočili s PU Koper.