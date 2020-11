V Nemčiji nameravajo ob božiču omejiti druženje

Berlin, 24. novembra - Vlade vseh 16 nemških zveznih dežel so se dogovorile o smernicah za omejitev socialnih stikov ob božiču. Glede na dogovor, v katerega so imele vpogled nekatere tiskovne agencije, bo med 23. decembrom in 1. januarjem dovoljeno zbiranje do desetih ljudi, kar je še enkrat več kot v preostanku decembra. Za otroke do 14 let ta pravila ne bodo veljala.