Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ostro proti sodelovanju Madžarske pri drugem tiru

Ljubljana, 24. novembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB poudarjajo, da želijo ustaviti "norosti, ki se jih gre vlada v povezavi z drugim tirom". Ostro nasprotujejo sodelovanju Madžarske pri projektu in od vlade zahtevajo, naj umakne pobudo za sklenitev sporazuma med državama. Zaprto finančno konstrukcijo je neodgovorno in nepotrebno spet odpirati, izpostavljajo.