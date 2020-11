Slovenske rokometne zvezdnice in selektor Bregar prispeli v Laško

Laško, 24. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v nedeljo zvečer začela priprave za evropsko prvenstvo na Danskem. Petim igralkam so se danes pridružile tudi prve zvezdnice Ana Gros, Tjaša Stanko, Nina Zulić, Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie ter selektor Uroš Bregar. V četrtek bo prispela še močna ekspedicija Krima in Aneja Beganović.