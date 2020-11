Upokojenci in ameriška umetnica s projektom o upanju med pandemijo

Los Angeles, 26. novembra - Umetnica Elizabeth Turk se je povezala s skupnostjo upokojencev Mount San Antonio Gardens v mestu Pomona v Kaliforniji in ustvarila premikajočo se instalacijo Project: Look Up. "Kaj si pravite, ko se znajdete v stiski," je 59-letna umetnica vprašala stanovalce in se lotila projekta, ki bi ustvaril upanje med pandemijo covida-19.