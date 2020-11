SBC: S hitrimi testi do manj okužb in odpiranja gospodarstva

Ljubljana, 24. novembra - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) predlaga uvedbo hitrih testov in hitro pripravo protokolov za njihov uporabo, s čimer bi zaznali več okužb, kar bi bilo v dobro vseh. "V interesu vseh je, da ustvarimo čim boljše razmere za ublažitev posledic epidemije, zdravstveno zaščito prebivalcev in hitrejše okrevanje gospodarstva," so zapisali.