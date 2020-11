V Helsinkih napovedali zapiranje srednjih šol in odpoved javnih dogodkov

Helsinki, 24. novembra - V finski prestolnici Helsinki so v zadnjih dneh zabeležili občuten porast novih okužb z novim koronavirusom, zaradi česar so danes sprejeli odločitev o ostrejših koronskih ukrepih. Kot je sporočil helsinški župan Jan Vapaavuori, bodo zaprli srednje šole, knjižnice in bazene ter odpovedali javne dogodke.